Тренувалися разом із легендарним командиром: азовці показали фото з навчань

До бійців приєднався Денис Прокопенко, котрий нещодавно повернувся з Туреччини

Азовці провели тактичні навчання. Про це повідомляє офіційний канал бригади.

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Основна мета тактичних занять – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення. Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.

Як видно на фото, до бійців приєднався і їхній легендарний командир Денис «Редіс» Прокопенко, котрий нещодавно повернувся з Туреччини.

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«За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами», – ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що визволені з полону командири бригади «Азов» готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає.

Нагадаємо, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.