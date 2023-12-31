Лубінець розповів, як РФ намагається використати родичів полонених проти України

Процес обміну полоненими заблокований винятково через небажання росіян

Росія намагається використовувати родичів українських військовополонених проти України. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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Він запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути українських військовополонених, цивільних заручників і дітей. Лубінець поінформував, що сьогодні обговорював із представниками однієї з країн-посередників необхідність розблокувати процес повернення військовополонених. Омбудсмен наголосив, що обмінний процес заблокований винятково через небажання росіян.

«Росіяни хочуть використовувати родичів військовополонених проти України, проти державної влади України. Ми маємо системні факти про те, що росіяни телефонують родичам і кажуть: «Ми готові віддати, а Україна не хоче забирати». Це неправда», – розповів Лубінець.

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За його словами, росіяни пропонують родичам військовополонених виходити на мітинги, блокувати дороги, адміністративні будівлі. Їх також змушують фотографувати розміщення Збройних сил України, об‘єкти критичної інфраструктури і передавати ці дані.

Лубінець зауважив, що такі дії – частина гібридної війни Російської Федерації проти Української держави, та подякував усім родичам військовополонених, які надають Україні інформацію про подібні факти.

Водночас українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра), визволена з російського полону торік, додала, що росіяни також вдаються до маніпуляцій, що Україна нібито хоче обмінювати тільки офіцерів, а не солдатів. Таким чином вони намагаються пересварити родичів військовополонених.

Нагадаємо, від серпня 2023 року обміни полоненими між Україною і Росією відбуваються як «польові» безпосередньо на лінії зіткнення, публічно інформацію про них не розголошують.