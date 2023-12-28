Від серпня відбувалися «польові» обміни полоненими між Україною і РФ – омбудсмен

Обміни проходять максимально швидко, без будь-яких попередніх умов

Від серпня цього року обміни полоненими між Україною і Росією відбуваються як «польові» безпосередньо на лінії зіткнення, публічно інформацію про них не розголошують. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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«Це так звані польові обміни, які публічно не показуються, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення. Як правильно, це робиться військовими частинами, які воюють одна проти одної», – сказав омбудсмен.

Зазначається, що ці обміни проходять максимально швидко, без будь-яких попередніх умов.

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Лубінець уточнив, скільки полонених Україні вдалося звільнити таким чином.

Раніше заступниця міністра юстиції пояснила, кого не хоче забирати Росія під час обмінів полоненими.

До слова, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він має назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах.