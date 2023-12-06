Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні

UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» в обох напрямках

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт «Вишнє Нємецьке – Ужгород», якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена. Про це повідомляє пресслужба організації, словацькі перевізники усвідомлюють, що шлях до вирішення проблеми не є простим, але водночас назвали неприйнятним те, що поточна ситуація продовжує існувати.

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«Саме тому UNAS залишається в стані готовності до страйку, і якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

Перевізники також подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

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«Ми також хочемо подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити», – додали в організації.

Раніше повідомлялося, через блокування українсько-польського кордону експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.