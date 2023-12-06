Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні
Через блокування кордону держбюджет України втратив 9,3 млрд грн
фото ілюстративне

UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» в обох напрямках

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт «Вишнє Нємецьке – Ужгород», якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена. Про це повідомляє пресслужба організації, словацькі перевізники усвідомлюють, що шлях до вирішення проблеми не є простим, але водночас назвали неприйнятним те, що поточна ситуація продовжує існувати. 

«Саме тому UNAS залишається в стані готовності до страйку, і якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

Перевізники також подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі. 

«Ми також хочемо подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити», – додали в організації. 

Раніше повідомлялося, через блокування українсько-польського кордону експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Теги: Словаччина Україна кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Борт після спливу термінів відрядження вчасно не повертався в Україну
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном
Вчора, 14:51
«Перевізники повинні об'єднатися в асоціацію і терміново звернутися до відповідних органів влади»
Блокада кордону. Як це оцінюють у Польщі і до чого готуватися українському бізнесу
Вчора, 09:11
Частина громадян повернеться у тому числі й через скорочення соціальних виплат
Міністерка соцполітики розповіла, як повернути українців з-за кордону
Вчора, 09:28

Суспільство

Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні
Український снайпер, який побив світовий рекорд, потрапив на обкладинку The Wall Street Journal
Український снайпер, який побив світовий рекорд, потрапив на обкладинку The Wall Street Journal
Філологиня назвала три найбільш розповсюджені мовні помилки українців
Філологиня назвала три найбільш розповсюджені мовні помилки українців
Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)
Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)
У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту: десятки госпіталізовані
У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту: десятки госпіталізовані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
26K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
23K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз
21K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
20K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Новини

Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua