Пов'язаний з Москвою ексморпіх США згенерував брехню про «яхти Зеленського»

Як в Західних медіа розганявся черговий інформаційний вкид Кремля

Історія, яка шита білими нитками, почалася з того, що веб-сайт колишнього американського морпіха на прізвище Дуган, який нині проживає в РФ, запустив чутки, що президент Зеленський на гроші, надані США на допомогу Україні, нібито через своїх радників та підставних осіб заплатив $75 млн за дві яхти. Потім цей фейк підхопило видання DC Weekly.

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Насправді, як з'ясували дослідники дезінформації з Університету Клемсона, той самий Дуган дійсно є колишнім морським піхотинцем, а потім став поліцейським з Флориди. Після відставки у 2009 році він заснував вебсайт, на якому почав розповсюджувати брехню про своїх колишніх роботодавців. Після рейду ФБР у його офіс Дуган, за власним зізнанням, був змушений втекти до РФ, де отримав політичний притулок.

Бі-Бі-Сі з'ясувала, що там він знову почав розповсюджувати дезінформацію. Зокрема, стверджував, що однією з цілей вторгнення РФ в Україну було знищення біолабораторій, де нібито розроблялася зброя, призначена для застосування проти російського населення.

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Щодо видання DC Weekly, то воно, як вже писав ЦСКІБ, публікує історії (на кшталт «фундацію Зеленської звинувачують у торгівлі людьми»), запозичені з інших сайтів та переписані з використанням ШІ-технологій, а у «репортерів» видання фальшиві імена та фотографії.

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Дослідники зібрали докази, що сайт DC Weekly був підключений до того ж сервера, що й інші ресурси, які належать Дугану. Служба Бі-Бі-Сі Verify виявила, що принаймні частина вебсайту DC Weekly розміщена на сервері в Москві. Також з'ясувалося, що Дуган став коментатором цього видання після того, як дав кілька лекцій у навчальних закладах, пов'язаних з російським МЗС.

Щодо «яхт Зеленського», то брокери компанії, яка виставила судна на продаж, стверджують, що це фейк, а документи про їхнє придбання президентом України чи його радниками – фальшивка. Ці яхти поки що нікому не продано.

А вебсайт, з якого все й почалося, за словами розслідувачів, є «спеціально створеним інструментом, пов'язаним із російським урядом і призначеним для надання подібним історіям правдоподібності».