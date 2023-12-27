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Пов'язаний з Москвою ексморпіх США згенерував брехню про «яхти Зеленського»

glavcom.ua
Росія продовжує вести агресивну війну. В інформаційному полі також
фото з відкритих джерел

Як в Західних медіа розганявся черговий інформаційний вкид Кремля

Історія, яка шита білими нитками, почалася з того, що веб-сайт колишнього американського морпіха на прізвище Дуган, який нині проживає в РФ, запустив чутки, що президент Зеленський на гроші, надані США на допомогу Україні, нібито через своїх радників та підставних осіб заплатив $75 млн за дві яхти. Потім цей фейк підхопило видання DC Weekly.

Насправді, як з'ясували дослідники дезінформації з Університету Клемсона, той самий Дуган дійсно є колишнім морським піхотинцем, а потім став поліцейським з Флориди. Після відставки у 2009 році він заснував вебсайт, на якому почав розповсюджувати брехню про своїх колишніх роботодавців. Після рейду ФБР у його офіс Дуган, за власним зізнанням, був змушений втекти до РФ, де отримав політичний притулок.

Пов'язаний з Москвою ексморпіх США згенерував брехню про «яхти Зеленського» фото 1

Бі-Бі-Сі з'ясувала, що там він знову почав розповсюджувати дезінформацію. Зокрема, стверджував, що однією з цілей вторгнення РФ в Україну було знищення біолабораторій, де нібито розроблялася зброя, призначена для застосування проти російського населення.

Щодо видання DC Weekly, то воно, як вже писав ЦСКІБ, публікує історії (на кшталт «фундацію Зеленської звинувачують у торгівлі людьми»), запозичені з інших сайтів та переписані з використанням ШІ-технологій, а у «репортерів» видання фальшиві імена та фотографії.

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Дослідники зібрали докази, що сайт DC Weekly був підключений до того ж сервера, що й інші ресурси, які належать Дугану. Служба Бі-Бі-Сі Verify виявила, що принаймні частина вебсайту DC Weekly розміщена на сервері в Москві. Також з'ясувалося, що Дуган став коментатором цього видання після того, як дав кілька лекцій у навчальних закладах, пов'язаних з російським МЗС.

Щодо «яхт Зеленського», то брокери компанії, яка виставила судна на продаж, стверджують, що це фейк, а документи про їхнє придбання президентом України чи його радниками – фальшивка. Ці яхти поки що нікому не продано.

А вебсайт, з якого все й почалося, за словами розслідувачів, є «спеціально створеним інструментом, пов'язаним із російським урядом і призначеним для надання подібним історіям правдоподібності».

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Теги: пропаганда інформаційна війна президент росіяни

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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