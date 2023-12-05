Стало відомо, де перебуває правозахисник Максим Буткевич після «вироку» окупантів

Максим Буткевич перебуває у виправній колонії на території окупованої Луганської області

Український правозахисник і військовослужбовець Збройних сил України Максим Буткевич, про місцеперебування якого нічого не було відомо після засідання апеляційного суду 22 серпня 2023 року, перебуває в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області. Про це повідомляє «Ґрати» із посиланням на адвоката Леоніда Соловйова, який отримав відповідь від російської Федеральної служби виконання покарань на запит про місцезнаходження Буткевича.

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Нагадаємо, у липні 2022 року офіційно стало відомо, що засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ Росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Псевдосуди «ЛНР» та «ДНР» засудили українського правозахисника та військовополоненого Максима Буткевича до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

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Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Буткевича та ще двох громадян України, військовополонених Віктора Похозія та Владислава Шеля визнали винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів (ч.1 ст.356 КК РФ)».

Крім того, Буткевича також звинуватили нібито у замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисне пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом.