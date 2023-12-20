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Головні споруди Нью-Йорка засяяли кольорами українського прапора: деталі акції (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Головні споруди Нью-Йорка засяяли кольорами українського прапора: деталі акції (фото)
Емпайр-Стейт-Білдінг підсвічена в кольори прапора України
фото з відкритих джерел

Акція пройшла під слоганом: «Ці діти не повернуться додому на свята»

Сьогодні, 20 грудня, у Нью-Йорку Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст, будівля Verizon були підсвічені в кольори українського прапора. А український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки. Про це повідомляє Офіс президента.

Позаду хору на Центральний залізничний вокзал була спроєктована анімація, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей. Цю проєкцію також можна буде побачити в інших місцях Нью-Йорка, включно з Бруклінським мостом і будівлею Verizon.

Акція пройшла під слоганом: «Ці діти не повернуться додому на свята».

Її організував актор і режисер Айзек Лев Шрайбер через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тис. викрадених Росією українських дітей.

Щонайменше 19 546 українських дітей віком від 6 місяців до 17 років було викрадено з їхніх домівок, родин і країни. «Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому. Мы поддерживаем», – сказав Айзек Лев Шрайбер.

4 фото
На весь екран

У 2022 році після повномасштабного російського військового вторгнення Айзек Лев Шрайбер виступив з активною підтримкою України, ставши співзасновником організації Blue Check Ukraine, створеної для того, щоб полегшити процес пожертвувань для тих американців, які хочуть допомогти Україні. Шрайбер бере активну участь у поверненні українських дітей, депортованих до Росії, і активно підтримує ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх. 

Читайте також: Правозахисниця, яка повертає вкрадених Росією дітей: Ми переоцінили можливості міжнародних організацій

 

Теги: Україна США діти депортація росія війна

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