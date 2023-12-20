Головні споруди Нью-Йорка засяяли кольорами українського прапора: деталі акції (фото)

Акція пройшла під слоганом: «Ці діти не повернуться додому на свята»

Сьогодні, 20 грудня, у Нью-Йорку Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст, будівля Verizon були підсвічені в кольори українського прапора. А український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки. Про це повідомляє Офіс президента.

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Позаду хору на Центральний залізничний вокзал була спроєктована анімація, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей. Цю проєкцію також можна буде побачити в інших місцях Нью-Йорка, включно з Бруклінським мостом і будівлею Verizon.

Акція пройшла під слоганом: «Ці діти не повернуться додому на свята».

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Її організував актор і режисер Айзек Лев Шрайбер через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тис. викрадених Росією українських дітей.

Щонайменше 19 546 українських дітей віком від 6 місяців до 17 років було викрадено з їхніх домівок, родин і країни. «Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому. Мы поддерживаем», – сказав Айзек Лев Шрайбер.

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У 2022 році після повномасштабного російського військового вторгнення Айзек Лев Шрайбер виступив з активною підтримкою України, ставши співзасновником організації Blue Check Ukraine, створеної для того, щоб полегшити процес пожертвувань для тих американців, які хочуть допомогти Україні. Шрайбер бере активну участь у поверненні українських дітей, депортованих до Росії, і активно підтримує ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.