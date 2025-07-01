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Лубінець заявив про страту росіянами українського полоненого

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Лубінець заявив про страту росіянами українського полоненого
Скріншоти з відео, на якому, ймовірно, відбулась страта українського військового
колаж: glavcom.ua

Омбудсман Лубінець заявив про ймовірну страту українського полоненого росіянами: Відео шокує соцмережі

У соціальних мережах поширюється відео, на якому, ймовірно, зафіксовано страту українського військовополоненого росіянами. На кадрах видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав цей інцидент грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, розцінивши його як черговий воєнний злочин РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дмитра Лубінця.

Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є «демонстративною жорстокістю». Він вже направив офіційні листи до Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), закликаючи міжнародні організації відреагувати на цей акт.

«Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність», – заявив Омбудсман.

Лубінець звернувся до громадян, які могли стати свідками подібних порушень або мають будь-яку інформацію щодо страт українських військовослужбовців чи інших воєнних злочинів. Він закликав негайно повідомляти про це на «гарячу лінію» Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.

«Ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права», – підкреслив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, останнім часом зафіксовано активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин військових. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які схеми використовують шахраї, інформує «Главком».

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Теги: Лубінець військові вбивство війна росія Україна

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