Росія різко збільшила продаж металів Китаю – Bloomberg

У 2024 році Китай офіційно став найбільшим торговельним партнером Росії: обсяг двосторонньої торгівлі між країнами перевищив $240 млрд

Росія значно наростила експорт металів до Китаю, що ще більше підкреслює її економічну залежність від Пекіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з офіційною китайською митною статистикою, у травні 2025 року обсяги постачання російського алюмінію до Китаю зросли майже на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до приблизно 1 млн тонн.

Крім того, суттєво збільшився експорт міді – на 66%, а постачання нікелю до КНР більш ніж подвоїлося.

За інформацією Bloomberg, російські метали наразі фактично втратили доступ до ключових світових майданчиків, таких як Лондонська та Чиказька товарні біржі, оскільки потрапили під низку санкційних обмежень. У такій ситуації торгівля з Китаєм залишається для Москви головним виходом на зовнішні ринки.

У 2024 році Китай офіційно став найбільшим торговельним партнером Росії: обсяг двосторонньої торгівлі між країнами перевищив $240 млрд.

Раніше ми писали, що запровадження повної заборони на імпорт російських слябів, чавуну та залізорудної сировини до Євросоюзу дозволить позбавити економіку Росії від валютної виручки обсягом понад 10 млрд євро. Це сума, яку російські компанії зможуть отримати від продажу сировини та сталевих напівфабрикатів європейським клієнтам протягом наступних кількох років, оскільки заборона на їх постачання до ЄС відтермінована до 2028 року. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час виступу на міжнародній конференції Fair play у Києві, яку організував Офіс президента. Участь у ній приймали президент Володимир Зеленський, голова ОП Андрій Єрмак, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, спеціальний посланець ЄС з питань виконання санкцій у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України Девід ОʼСаліван.

До слова, польський нафтопереробний завод Orlen не буде закуповувати російську нафту для свого чеського НПЗ після 30 червня. Про це заявив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Контракт з «Роснефтью» на поставку російської нафти на НПЗ «Литвинов» у Чехії став останнім, що пов'язує Orlen з російською нафтою. «Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти», – заявив Фафара.