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Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
Лубінець: Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року
фото: telegram/Zelenskiy/Official

Усі визволені – представники рядового та сержантського складу

Сьогодні, 9 червня, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«У другий день свята Трійці вдалося повернути наших громадян. Це – молоді українці до 25 років, переважно 2000-х років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті захисники морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення», – йдеться у повідомленні.

Лубінець додав: «Щиро вітаю всіх, хто має змогу вдихнути рідне повітря після років неволі! Наша команда радіє зі всіма родинами, які отримали дорогоцінний і такий очікуваний дзвінок! Ми продовжуємо працювати, щоб кожен і кожна повернулися додому з російської неволі!».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими додав, що всі визволені – представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. «Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня», – заявив президент.

Теги: обмін полоненими Лубінець

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