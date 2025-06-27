Депутати Івано-Франківської міськради вимагають заборонити аборти в Україні

Через легальний статус аборти в Україні набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки

Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до центральної влади із закликом заборонити аборти на законодавчому рівні та закріпити право на життя ненароджених дітей у Конституції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалене рішення.

«В Україні, на жаль, за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів. Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях… Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом. Вимагаємо … на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції України», – йдеться у зверненні.

Крім того, у документі депутати просять у представників державної влади відновити Міністерство сім’ї України, ввести в загальноосвітніх навчальних закладах курси з підготовки підростаючого покоління для створення міцних сімей та створити умови, які б спонукали сім’ї ставати багатодітними.

«Як українські сім’ї можуть народжувати дітей, коли матеріальна допомога на дитину складає 860 грн на місяць (і це лише до трьох років). Матеріальна допомога на третю і кожну наступну дитину складає близько 2000 грн на місяць ( і це лише до шести років)», – зазначається у зверненні.

Депутати пропонують при народженні першої дитини запровадити виплати у сумі 100 тис. грн., другої дитини – 200 тис. грн., третьої і кожної наступної – 300 тис. грн.

Також франківські депутати пропонують запровадити в Україні програму для надання безкоштовного житла для сімей, в яких народились п’ятеро і більше дітей.

Нагадаємо, у перший рік війни Росії проти України кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії досягла максимуму з 2006 року. Загалом 2022-го було здійснено 15 тис. подібних втручань, або майже 45 випадків стерилізації на 100 тис. жінок віком від 15 до 49 років.