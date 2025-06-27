Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутати Івано-Франківської міськради вимагають заборонити аборти в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Депутати Івано-Франківської міськради вимагають заборонити аборти в Україні
В Україні за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів
фото з відкритих джерел

Через легальний статус аборти в Україні набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки

Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до центральної влади із закликом заборонити аборти на законодавчому рівні та закріпити право на життя ненароджених дітей у Конституції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалене рішення.

«В Україні, на жаль, за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів. Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях… Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом. Вимагаємо … на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції України», – йдеться у зверненні.

Крім того, у документі депутати просять у представників державної влади відновити Міністерство сім’ї України, ввести в загальноосвітніх навчальних закладах курси з підготовки підростаючого покоління для створення міцних сімей та створити умови, які б спонукали сім’ї ставати багатодітними.

«Як українські сім’ї можуть народжувати дітей, коли матеріальна допомога на дитину складає 860 грн на місяць (і це лише до трьох років). Матеріальна допомога на третю і кожну наступну дитину складає близько 2000 грн на місяць ( і це лише до шести років)», – зазначається у зверненні.

Депутати пропонують при народженні першої дитини запровадити виплати у сумі 100 тис. грн., другої дитини – 200 тис. грн., третьої і кожної наступної – 300 тис. грн.

Також франківські депутати пропонують запровадити в Україні програму для надання безкоштовного житла для сімей, в яких народились п’ятеро і більше дітей.

Нагадаємо, у перший рік війни Росії проти України кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії досягла максимуму з 2006 року. Загалом 2022-го було здійснено 15 тис. подібних втручань, або майже 45 випадків стерилізації на 100 тис. жінок віком від 15 до 49 років. 

Читайте також:

Теги: Україна депутат Івано-Франківськ аборт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приводом протестів стала смерть вагітної 33-річної Дороти у лікарні в Новому Тарзі
У Польщі пройдуть масштабні протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті
14 червня, 2023, 13:51
У Росії аборт проводиться за бажанням жінки при терміні вагітності до 12 тижнів, у разі зґвалтування – до 22 тижнів, а за медичними показаннями – незалежно від терміну вагітності
Крок до заборони абортів: російський міністр здоровʼя пропонує обмежити права жінок
18 липня, 2023, 11:14
Брітні Спірс у 2000-му році зробила аборт від співака Джастіна Тімберлейка
Брітні Спірс зізналася, як у 19 років зробила аборт в домашніх умовах
20 жовтня, 2023, 21:14
Усіх співробітників лікарні, які можуть бути причетні до події, тимчасово відсторонено від роботи
Чеські лікарі переплутали вагітну пацієнтку з хворою і зробили їй аборт
29 березня, 2024, 18:47
Новий уряд Польщі на чолі з колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском прагне зробити законодавство більш ліберальним
Польща пом’якшить законодавство про аборти – Politico
26 червня, 2024, 04:40
Меланія Трамп та Дональд Трамп у шлюбі з 2005 року
Дружина Трампа підтримала право на аборти, попри позицію чоловіка
4 жовтня, 2024, 10:38
Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено зауважила, що люди розуміють загрозу щодо обмеження для доступу до абортів під адміністрацією Трампа
У США зафіксовано сплеск попиту на пігулки для аборту після перемоги Трампа – WP
12 листопада, 2024, 13:44
Франциск закликав християнських лідерів, зокрема, «показати хороший приклад», узявши ініціативу у прощенні боргів
Пробачити борги та відмовитися від абортів. До чого закликав Папа Римський у 2025 році
1 сiчня, 16:18
На пізньому терміні вагітності пацієнтка дізналася про серйозну ваду розвитку плоду і вирішила зробити аборт
У Польщі лікарі відправили вагітну до психлікарні після наміру зробити аборт
21 березня, 16:35

Політика

Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським
Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським
Депутати Івано-Франківської міськради вимагають заборонити аборти в Україні
Депутати Івано-Франківської міськради вимагають заборонити аборти в Україні
Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників «шахедів»
Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників «шахедів»
Київ просить ЄС покарати Бангладеш за купівлю краденого українського зерна
Київ просить ЄС покарати Бангладеш за купівлю краденого українського зерна
Адвокат чи ментор? Посол описав нинішню роль Польщі для України
Адвокат чи ментор? Посол описав нинішню роль Польщі для України
Мовний омбудсмен пояснив, чому влада відмовилася залишати його на другий термін
Мовний омбудсмен пояснив, чому влада відмовилася залишати його на другий термін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 червня 2025
17K
«Вперше побачив українку, на яку вплинула війна». Журналістка ВВС про діалог з Трампом
13K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
Новий президент Польщі проти вступу України в ЄС та НАТО. Посол пояснив, як тепер з цим жити
9817
Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua