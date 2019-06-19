Луценко заявив, що наступні підозрювані у справі МН17 будуть з керівництва Росії



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В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Фото: Reuters

19 червня JIT назвала імена перших чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17

Міжнародна слідча комісія (JIT) наступними підозрюваними у причетності до збиття літака рейсу МН17 назве найвище військове та політичне керівництво Росії.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко після пресконференції представників JIT в Утрехті (Нідерланди).

«З оприлюднених сьогодні розмов між підозрюваними стає зрозуміло, що наступними підозрюваними будуть особи від солдатів, полковників, генералів, до найвищого військового і політичного керівництва Російської Федерації», - наголосив генпрокурор.

Як відомо, у середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки «ДНР» Сергій Дубинський, міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в «2-му відділі ГРУ ДНР» - громадянин України Леонід Харченко.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Джерело: РБК-Україна