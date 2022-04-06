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    Події в Україні

    Луганщина весь день під ворожим вогнем: є загиблі й поранені (фото, відео)

    Рубіжне після обстрілу окупантами - Луганщина весь день під ворожим вогнем: є загиблі й поранені (фото, відео)
    Рубіжне після обстрілу окупантами
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Голова Луганської ОВА закликає мешканців негайно евакуюватися

    Міста Луганщини, які не перебувають під російською окупацією, весь день під щільним ворожим вогнем. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «У Рубіжному одна загибла людина, одна поранена, п’ятеро врятовано, доля ще сімох невідома. У Сєвєродонецьку зруйновано близько 10 багатоповерхівок, є поранені волонтери. Із Попасної через обстріли не змогли евакуювати населення», - написав він про ситуацію на Луганщині 6 квітня.

    Гайдай оприлюднив відео із Сєвєродонецька.

    Гайдай також повідомив, що близько 19 години окупанти обстріляли центр Лисичанська. А в Попасній від обстрілів не підняти голови.

    Він закликав мешканців Луганщини не зволікати і негайно евакуюватися.

    Нагадаємо, на Луганщині пожежники врятували з-під завалів жінку.

    Тим часом, міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина весь день під ворожим вогнем: є загиблі й поранені (фото, відео)