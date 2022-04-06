На Луганщині пожежники врятували з-під завалів жінку (фото)

Ворог продовжує підступно завдавати ударів з різних видів озброєння, намагаючись повністю знищити мирне населення, інфраструктуру та житлові квартали

У Рубіжному тривають обстріли будинків мирних мешканців

За минулу добу атаки росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев'ятьом приватним будинкам в Луганській області. У Сєвєродонецьку стялося займання гаражів. У житловій будівлі в Попасній вигоріли одразу три поверхи. Про це повідомило ДСНС.

«Бійці ДСНС працюють цілодобово, щоб розбирати завали і рятувати людей. Так, в Рубіжному під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка. Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники ДСНС Луганської області. Рятувальну операцію провели швидко та професійно. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення.

Рятувальники Луганщини не тільки ліквідовують пожежі та розбирають завали, а й регулярно підвозять воду та продукти мирному населенню.

Нагадаємо, вчора у Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою.

Як повідомлялося, на Луганщині у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах.

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