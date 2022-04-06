Мер Рубіжного здає окупантам активістів
У місті погіршується ситуацію, каже голова ОВА
Міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується. Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Дом».
За його словами, ситуація в Рубіжному стає «зовсім поганою».
«Мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає», – заявив Гайдай.
Він також пояснив, що створення військово-цивільної адміністрації в Рубіжному призвело до того, що Хортів після переходу на бік окупанта фактично «тепер ніхто».
Нагадаємо, мер Рубіжного підтримав окупантів (відео).
Як відомо, прокуратура порушила справу проти мера Рубіжного – його підозрюють у держзраді.
Тим часом від обстрілів 5 квітня в Рубіжному постраждало п'ятеро людей, також один мешканець загинув.
Напередодні у Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою.
Як повідомлялося, на Луганщині у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах.