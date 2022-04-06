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    Події в Україні

    Мер Рубіжного здає окупантам активістів

    Сергій Хортів перейшов на бік ворогів - Мер Рубіжного здає окупантам активістів
    Сергій Хортів перейшов на бік ворогів
    фото з відкритих джерел

    У місті погіршується ситуацію, каже голова ОВА

    Міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується. Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Дом».

    За його словами, ситуація в Рубіжному стає «зовсім поганою».

    «Мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає», – заявив Гайдай.

    Він також пояснив, що створення військово-цивільної адміністрації в Рубіжному призвело до того, що Хортів після переходу на бік окупанта фактично «тепер ніхто».

    Нагадаємо, мер Рубіжного підтримав окупантів (відео).

    Як відомо, прокуратура порушила справу проти мера Рубіжного – його підозрюють у держзраді.

    Тим часом від обстрілів 5 квітня в Рубіжному постраждало п'ятеро людей, також один мешканець загинув.

    Напередодні у Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою.

    Як повідомлялося, на Луганщині у деяких містах тривають вуличні бої, людей хоронять у дворах.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна мер Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Мер Рубіжного здає окупантам активістів