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    Сотні трупів в братських могилах. Зеленський пояснив, чому Путін не уникне відповідальності

    Сотні трупів в братських могилах. Зеленський пояснив, чому Путін не уникне відповідальності
    фото: president.gov.ua

    Кривавих прикладів наслідків дій російської армії щоденно стає все більше

    Росія не зможе уникнути відповідальності і заховатися за інформаційною дискредитацією українців, адже доказів їхніх кривавих дій стає все більше. Про це президент Володимир Зеленський заявив в в інтерв’ю турецькому телеканалу Habertürk.

    «Цих кривавих прикладів, на жаль, стає щодня все більше і більше. Тому заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливим для Росії. Багато трупів, сотні трупів в братських могилах. В Бучі знайдена одна з таких братських могил, там де цивільні, і діти, і дорослі… Діти не можуть бути військовими. Тому за цим заховатися неможливо. І ми бачимо, які вони є: без частин тіл, зі зав’язаними руками, закатовані, зґвалтовані», – сказав Зеленський.

    Він зазначив, що росіяни давно знайшли для себе наратив, що в Україні є якісь нацисти, які знищують все російське. Але, за словами Зеленського, факт є фактом, і війна відбувається на території України, знаходять братські могили українців, і все це свідчить, що Росія прийшла сюди війною.

    Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Сотні трупів в братських могилах. Зеленський пояснив, чому Путін не уникне відповідальності