Влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: окупанти знищують залізницю

Сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів – з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів – з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.

«Звертаюся до кожного жителя Луганської області – евакуюйте, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди їдуть звідти. Поки є автобуси і поїзди - користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області. Ремонт тривав кілька годин, потяги затримувалися», – зазначив він.

Місця зборів:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТИ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Першотравнева, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13А;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб.

Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

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