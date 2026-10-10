Львів переходить на нову систему оповіщення про повітряні атаки РФ

Із 12 жовтня у Львові діятимуть два рівні повітряної загрози

У місті діятимуть жовтий і червоний рівні загрози, а відбій тривоги оголошуватимуть без сирени

У Львові з 12 жовтня зміниться система оповіщення населення про повітряну небезпеку. Мешканців інформуватимуть про різні рівні загрози залежно від типу можливої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

За словами міського голови, відтепер у Львові діятимуть два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки ударних безпілотників.

оголошуватимуть у разі загрози атаки ударних безпілотників. Червоний рівень застосовуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Крім того, зміниться порядок сповіщення про завершення повітряної тривоги. Відбій оголошуватимуть жіночим голосом, а звуковий сигнал сирени більше не використовуватимуть.

Міський голова закликав львів'ян не ігнорувати повітряні тривоги незалежно від оголошеного рівня небезпеки та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня російський реактивний безпілотник уперше зміг долетіти Львова. Ворожий дрон пролетів через територію України та наблизився до міста, однак сили протиповітряної оборони змогли його знешкодити. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський анонсував п'ять рішень щодо зміни правил реагування на повітряні тривоги. Зокрема, йшлося про два рівні повітряної загрози – жовтий у разі небезпеки ударних безпілотників та червоний під час ракетних і масованих атак.

Також було передбачено зміну звукових сигналів, точніше визначення територій, де оголошують тривогу, та перегляд правил роботи бізнесу й громадського транспорту.