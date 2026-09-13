Росіяни вигадали дивний спосіб захисту нафтопереробних заводів від українських дронів
Паралельно на російських НПЗ продовжують зводити антидронові сітки та металеві каркаси навколо окремих об’єктів
На деяких російських нафтопереробних заводах (НПЗ) зводять стіни з вантажних контейнерів для захисту від атак українських безпілотників. Як інформує «Главком», про це повідомив портал «Мілітарний». Такі споруди з вантажних контейнерів вже у вересні помічено на Новошахтинському НПЗ, а також на ТЗК ТОВ «Базовий Авіатопливний Оператор» (БАТО) у Сочі.
Зазначається, що контейнери ставлять навколо резервуарів і технологічних установок.
«Контейнери ставлять один на одного в кілька ярусів, утворюючи бар’єр між обладнанням та навколишньою територією», – сказано в повідомленні.
Експерти зазначили, що стіна може частково прикрити резервуар або установку від уламків і дрона, що летить на невеликій висоті. При цьому вони наголосили, що відкритий згори об’єкт залишається вразливим до атаки з повітря.
Експерти припустили, що бар’єри можуть обмежувати поширення розлитих нафтопродуктів і полум’я до сусіднього обладнання, але «ефективність нового захисту з контейнерів під час атак наразі невідома».
В повідомленні сказано, що паралельно на російських НПЗ продовжують зводити антидронові сітки та металеві каркаси навколо окремих об’єктів. Такі конструкції покликані перехопити безпілотник до контакту з обладнанням або зменшити наслідки влучання.
Нагадаємо, Україна атакує енергетичну інфраструктуру Росії, щоб знизити її здатність переробляти та експортувати нафту, а також скоротити доходи Кремля, які спрямовуються на війну.
Так, зранку 13 вересня було атаковано нафтопереробний заводі в місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан у РФ.
Нещодавно, після атаки 26 серпня, четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у РФ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки дронів.
Як стверджували в Reuters, після атаки на четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» усі основні російські НПЗ компанії «Лукойл» виведені з ладу.
Українська кампанія ударів по російській енергетиці вже призвела до зменшення виробництва бензину в Росії, а також до заборони на експорт пального.
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