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Росіяни вигадали дивний спосіб захисту нафтопереробних заводів від українських дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни вигадали дивний спосіб захисту нафтопереробних заводів від українських дронів
Стіни з вантажних контейнерів на Нижегороднефтеоргсинтез. Вересень 2026.
фото: Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩

Паралельно на російських НПЗ продовжують зводити антидронові сітки та металеві каркаси навколо окремих об’єктів

На деяких російських нафтопереробних заводах (НПЗ) зводять стіни з вантажних контейнерів для захисту від атак українських безпілотників. Як інформує «Главком», про це повідомив портал «Мілітарний». Такі споруди з вантажних контейнерів вже у вересні помічено на Новошахтинському НПЗ, а також на ТЗК ТОВ «Базовий Авіатопливний Оператор» (БАТО) у Сочі.

Зазначається, що контейнери ставлять навколо резервуарів і технологічних установок.

Стіни з вантажних контейнерів на Новошахтинському НПЗ. Вересень 2026.
Стіни з вантажних контейнерів на Новошахтинському НПЗ. Вересень 2026.
фото: Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩

«Контейнери ставлять один на одного в кілька ярусів, утворюючи бар’єр між обладнанням та навколишньою територією», – сказано в повідомленні.

Експерти зазначили, що стіна може частково прикрити резервуар або установку від уламків і дрона, що летить на невеликій висоті. При цьому вони наголосили, що відкритий згори об’єкт залишається вразливим до атаки з повітря.

Експерти припустили, що бар’єри можуть обмежувати поширення розлитих нафтопродуктів і полум’я до сусіднього обладнання, але «ефективність нового захисту з контейнерів під час атак наразі невідома».

В повідомленні сказано, що паралельно на російських НПЗ продовжують зводити антидронові сітки та металеві каркаси навколо окремих об’єктів. Такі конструкції покликані перехопити безпілотник до контакту з обладнанням або зменшити наслідки влучання.

Захист резервуарів на ТЗК ТОВ Базовий Авіатопливний Оператор (БАТО) у Сочі. Вересень 2026
Захист резервуарів на ТЗК ТОВ Базовий Авіатопливний Оператор (БАТО) у Сочі. Вересень 2026
фото: КіберБорошно

Нагадаємо, Україна атакує енергетичну інфраструктуру Росії, щоб знизити її здатність переробляти та експортувати нафту, а також скоротити доходи Кремля, які спрямовуються на війну.

Так, зранку 13 вересня було атаковано нафтопереробний заводі в місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан у РФ. 

Нещодавно, після атаки 26 серпня, четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у РФ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки дронів.

Як стверджували в Reuters, після атаки на четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» усі основні російські НПЗ компанії «Лукойл» виведені з ладу.

Українська кампанія ударів по російській енергетиці вже призвела до зменшення виробництва бензину в Росії, а також до заборони на експорт пального.

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Теги: завод Україна повітря безпілотник

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