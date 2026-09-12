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Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях
Основний удар під час нічної атаки РФ припав на Одещину
фото: Одеська МВА

Росія запустила 129 дронів, а також балістичні та крилаті ракети

У ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Крім того, російські війська запустили 129 ударних безпілотників типу Shahed, близько половини з яких були реактивними, а також S8000 «Бандероль» і дрони-імітатори «Пародія».

Безпілотники запускали з Курська та Орла в Росії, тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 110 повітряних цілей: шість крилатих ракет «Калібр», одну S8000 «Бандероль», дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 101 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 20 локаціях. Ще на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.

Нічна атака Росії. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 20 локаціях фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що станом на час оприлюднення інформації атака тривала, а в повітряному просторі України ще перебували російські безпілотники.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали 17 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

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Теги: ЗСУ авіація Одещина безпілотник уламки ракет російська ракета балістичні ракети Повітряні сили ЗСУ

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