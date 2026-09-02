Україна змінює правила під час повітряних тривог. Зеленський назвав п'ять рішень

Зеленський і Корецький обговорили зміни до правил реагування на повітряні тривоги

Влада запровадить два рівні загрози, змінить звукові сигнали тривог та перегляне роботу транспорту

В Україні готують низку змін до правил реагування на повітряні тривоги через нову тактику російських атак. Зокрема, планується запровадити два рівні загрози, змінити систему оповіщення та переглянути правила роботи окремих установ і громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Президент розповів, що прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів йому про підготовку заходів у відповідь на зміну російської тактики ударів. За словами Зеленського, Росія дедалі активніше застосовує дрони, намагаючись виснажувати цивільне життя в українських містах та перешкоджати економічній активності.

Жовтий і червоний рівні повітряної тривоги

Перше рішення стосується системи оповіщення. В Україні планують запровадити два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний.

Жовтий рівень відповідатиме загрозі нальоту дронів. Червоний оголошуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози застосування балістики, а також під час масованих атак.

Конкретні критерії для кожного рівня щотижня визначатимуть Генеральний штаб та Повітряні сили ЗСУ спільно з урядом, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Залежно від рівня небезпеки відрізнятимуться і звукові сигнали повітряної тривоги. За словами Зеленського, повторний запуск сирени для позначення відбою вже скасовано. Наразі сирена звучить лише під час оголошення початку повітряної тривоги. Надалі звукові сигнали мають стати більш чіткими та відрізнятися залежно від рівня загрози.

Крім того, президент доручив опрацювати точнішу географічну диференціацію тривог, щоб їх оголошували саме в тій частині місцевості, де об'єктивно існує небезпека. «Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку», – пояснив Зеленський.

Бізнес зможе працювати під час жовтого рівня

Друге рішення передбачає розробку чітких критеріїв, які дозволять державним структурам, органам місцевого самоврядування, бізнесу та визначеним економічним і соціальним об'єктам продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози. Відповідні правила мають напрацювати уряд і місцева влада спільно з військовими, МВС та ДСНС.

Також планується оновити нормативи щодо розташування укриттів у містах і громадах та на об'єктах інфраструктури. Йдеться, зокрема, про мобільні укриття.

Прем'єр-міністр має підготувати додаткові заходи підтримки бізнесу, які дозволять швидше масштабувати встановлення модульних укриттів та облаштовувати приміщення відповідно до нових безпекових вимог.

У Києві зміниться робота метро та комендантська година

Третій блок змін стосується Києва.

Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю. Водночас місто має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки на Святошинсько-Броварській лінії під час тривог. Наземний транспорт має дублювати маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро».

Крім того, у столиці скоротять тривалість комендантської години. Нові часові межі Зеленський наразі не назвав.

Іншим містам також запропонують переглянути тривалість комендантської години з урахуванням реальної безпекової ситуації та потреб роботи бізнесу.

Правила для шкіл і дитсадків не змінюватимуть

Четверте рішення стосується освітньої сфери. Правила роботи шкіл та дитячих садків під час повітряних тривог залишаться незмінними. «Важливо, щоб освітній процес був налаштований в інтересах дітей і батьків», – зазначив президент.

Кабінет Міністрів також має передбачити додаткові заходи фінансової підтримки медичних закладів, щоб забезпечити належну роботу державної та комунальної медицини.

Правила реагування переглядатимуть щотижня

П'яте рішення – запровадження щотижневого аудиту алгоритмів реагування на загрози. Уряд, місцева влада та бізнес регулярно переглядатимуть чинні заходи й за потреби оновлюватимуть їх. До цієї роботи також залучатимуть військові та безпекові структури і державні компанії.

За словами Зеленського, заходи із захисту людей мають постійно адаптуватися до ситуації в конкретних містах і громадах, водночас забезпечуючи роботу економіки та збереження соціальної активності.

Нагадаємо, наприкінці серпня влада вже повідомляла про підготовку змін у роботі транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Голова Київської ОВА Микола Калашник розповідав, що уряд спільно з військовими та «Укрзалізницею» напрацьовує нові рішення. Тоді ж обговорювалася можливість перегляду режиму комендантської години у Києві та області.