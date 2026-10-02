Зеленський розповів, скільки дронів-перехоплювачів Україна виготовить до кінця жовтня

За одну добу російські війська запустили близько 500 дронів, приблизно половина з яких була реактивною

Україна випробовує п’ять моделей швидкісних безпілотників для боротьби з російськими реактивними дронами

Україна випробовує п’ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти російським реактивним безпілотникам. Одну з моделей країна зможе виготовити у кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times, пише «Главком».

За словами президента, чотири інші моделі перехоплювачів наразі проходять випробування. Україна намагається пришвидшити їхню розробку та виробництво через появу у Росії нових швидкісних ударних безпілотників із реактивними двигунами.

«Двигуни – це ключовий елемент; ми справді імпортуємо їх у великій кількості. Є й двигуни власного виробництва, але їх недостатньо», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що саме дефіцит двигунів є однією з проблем, які ускладнюють масштабування виробництва нових дронів-перехоплювачів. Ще одним обмеженням він назвав нестачу бюджетного фінансування.

Йдеться про безпілотники, які мають перехоплювати російські ударні дрони ще під час польоту. Необхідність у таких системах зросла після того, як Росія почала активніше використовувати реактивні БпЛА. Вони мають вищу швидкість порівняно з традиційними ударними безпілотниками, що ускладнює їхнє перехоплення.

За даними журналістів, Україна вже випробовує п’ять різних моделей таких перехоплювачів. Одна з них має вийти на виробництво в масштабі близько 400 одиниць до кінця жовтня, тоді як чотири інші поки залишаються на етапі тестування.

Зеленський також розповів про ефективність української протиповітряної оборони проти нових російських дронів. За його словами, Україна наразі знищує близько 57% реактивних безпілотників, тоді як показник перехоплення звичайних БпЛА становить близько 85–90%.

Водночас президент повідомив, що Росія продовжує нарощувати застосування ударних безпілотників. За його словами, за одну добу російські війська запустили близько 500 дронів, приблизно половина з яких була реактивною.

Розробка дронів-перехоплювачів є частиною української програми посилення захисту від масованих атак. Окрім самих безпілотників, Україна працює над розширенням виробничих можливостей, необхідних для їхнього серійного випуску.

Варто нагадати, що Росія розробила план масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, який передбачає виведення з ладу підстанцій, пов’язаних із трьома діючими атомними електростанціями.