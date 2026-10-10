Російський реактивний шахед уперше долетів до Львова

Ворожий дрон вдалося знешкодити

Уранці 10 жовтня російський реактивний безпілотник уперше досяг Львова. Ворожий дрон пролетів через територію України та наблизився до міста, однак сили протиповітряної оборони змогли його знешкодити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили, міського голову Львова Андрія Садового та очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Про появу російського безпілотника безпосередньо над Львовом спочатку повідомив міський голова Андрій Садовий. Водночас Максим Козицький зазначив, що сили протиповітряної оборони намагалися збити ворожу ціль. Місцеві жителі повідомляли про звук вибуху поблизу околиць міста.

До Львова долетів саме реактивний шахед скриншот

Згодом очільник Львівської ОВА уточнив, що українські захисники знешкодили безпілотник неподалік Львова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками. Із них 110 становили реактивні шахеди. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 117 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях, а падіння уламків збитих безпілотників – на десяти.

Особливістю нічної атаки стало масоване застосування реактивних безпілотників проти західних регіонів України. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про численні повітряні загрози для Луцька та Дубна Рівненської області. Також російські війська протягом ночі п'ять разів атакували Івано-Франківськ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав чотири міста, які можуть стати головними цілями російських ударів узимку. Йдеться про Київ, Харків, Одесу та Львів. За словами глави держави, Москва планує посилити повітряні атаки з настанням холодів, щоб ізолювати найбільші українські міста від решти країни.

Російські війська можуть атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й школи, телекомунікаційні вузли та дата-центри. Зеленський наголосив, що метою таких ударів є залякування цивільного населення та створення умов для масового переміщення людей.