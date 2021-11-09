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    Ляшко назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону

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    Наразі&nbsp;у &laquo;червоній&raquo; зоні перебуває більша частина областей - Ляшко назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону
    Наразі у «червоній» зоні перебуває більша частина областей
    фото: kyivcity.gov.ua

    МОЗ вже зробив подання до уряду про скликання комісії для переведення 18-ї області в «червоний» рівень епідемічної небезпеки

    Міністерство охорони здоров'я направить подання до уряду щодо скликання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо переведення Черкаської області до «червоної»зони карантину. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    Разом з тим, за словами глави МОЗ, у зоні ризику знаходяться Вінницька та Харківська область.

    «Ми вже зробили подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (18-ї) області в «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику – Вінницька та, все ще, Харківська області», – заявив міністр.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей, а саме 17.

    Як відомо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.

    Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Харківщина Україна Вінниччина Черкащина карантин Віктор Ляшко
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    Ляшко назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону