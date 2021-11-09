Ляшко назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону

МОЗ вже зробив подання до уряду про скликання комісії для переведення 18-ї області в «червоний» рівень епідемічної небезпеки

Міністерство охорони здоров'я направить подання до уряду щодо скликання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо переведення Черкаської області до «червоної»зони карантину. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Разом з тим, за словами глави МОЗ, у зоні ризику знаходяться Вінницька та Харківська область.

«Ми вже зробили подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (18-ї) області в «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику – Вінницька та, все ще, Харківська області», – заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні в Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей, а саме 17.

Як відомо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.

Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.