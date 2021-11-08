Адміністраторку кафе «Крим» «нагородили» великим штрафом за порушення карантину

Жінка не забезпечила обслуговування клієнтів персоналом у захисних масках

Приморський районний суд Одеси оштрафував на 34 тис. грн адміністраторку закладу громадського харчування «Крим» (пляж «Аркадія») за порушення правил карантину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 1 листопада.

За даними адмінпротоколу, 28 серпня о 23 годині адміністраторка закладу порушила «карантинну» постанову Кабміну, не забезпечивши обслуговування клієнтів персоналом у захисних масках і допустила роботу персоналу без засобів індивідуального захисту.

До суду жінка не прийшла, але направила письмові заперечення. У них вона просила закрити провадження за відсутністю складу правопорушення з тих підстав, що не є суб`єктом вказаного правопорушення.

Суд критично оцінив аргументи працівниці кафе. І пояснив: згідно із законодавством, суб`єктом правопорушення, у тому числі є посадова особа. У конкретному – це адміністраторка закладу харчування «Крим».

ЇЇ вина у порушенні правил карантину повністю підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, фотознімком з приміщення закладу, письмовими поясненнями.

Окрім штрафу, жінка заплатить 454 грн судового збору.

Додамо, що ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 17–34 тис. грн для громадян і 34–170 тис. грн – для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», у Дніпрі продавець магазину заплатить 17 тис. грн штрафу, бо не мав covid-сертифіката.