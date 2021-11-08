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    Адміністраторку кафе «Крим» «нагородили» великим штрафом за порушення карантину

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    Жінка&nbsp;просила суд закрити провадження за відсутністю складу правопорушення - Адміністраторку кафе «Крим» «нагородили» великим штрафом за порушення карантину
    Жінка просила суд закрити провадження за відсутністю складу правопорушення
    фото: depositphotos

    Жінка не забезпечила обслуговування клієнтів персоналом у захисних масках

    Приморський районний суд Одеси оштрафував на 34 тис. грн адміністраторку закладу громадського харчування «Крим» (пляж «Аркадія») за порушення правил карантину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 1 листопада.

    За даними адмінпротоколу, 28 серпня о 23 годині адміністраторка закладу порушила «карантинну» постанову Кабміну, не забезпечивши обслуговування клієнтів персоналом у захисних масках і допустила роботу персоналу без засобів індивідуального захисту.

    До суду жінка не прийшла, але направила письмові заперечення. У них вона просила закрити провадження за відсутністю складу правопорушення з тих підстав, що не є суб`єктом вказаного правопорушення.
    Суд критично оцінив аргументи працівниці кафе. І пояснив: згідно із законодавством, суб`єктом правопорушення, у тому числі є посадова особа. У конкретному це адміністраторка закладу харчування «Крим».

    ЇЇ вина у порушенні правил карантину повністю підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, фотознімком з приміщення закладу, письмовими поясненнями.

    Окрім штрафу, жінка заплатить 454 грн судового збору.

    Додамо, що ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 17–34 тис. грн для громадян і 34–170 тис. грн – для посадових осіб.

    Як повідомляв «Главком», у Дніпрі продавець магазину заплатить 17 тис. грн штрафу, бо не мав covid-сертифіката.

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    Теги: Одеса штраф карантин
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    Адміністраторку кафе «Крим» «нагородили» великим штрафом за порушення карантину