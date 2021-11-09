Карантин в Україні: список «жовтих» областей скоротився до двох

Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список

В Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей. Про це свідчать дані МОЗ.

У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська.

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У «помаранчевій» зоні перебувають шість регіонів:

Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька. Закарпатська,

У «жовтій» зоні лишилося дві області:

Кіровоградська, Тернопільська.

«Зелених» зон в Україні зараз немає.

Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.

Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.