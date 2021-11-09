Карантин в Україні: список «жовтих» областей скоротився до двох
Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список
В Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей. Про це свідчать дані МОЗ.
У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська.
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У «помаранчевій» зоні перебувають шість регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
- Закарпатська,
У «жовтій» зоні лишилося дві області:
- Кіровоградська,
- Тернопільська.
«Зелених» зон в Україні зараз немає.
Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.
Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.
Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.
Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.