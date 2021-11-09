  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Карантин в Україні: список «жовтих» областей скоротився до двох

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У &laquo;червоній&raquo; зоні карантину перебуває більша частина областей - Карантин в Україні: список «жовтих» областей скоротився до двох
    У «червоній» зоні карантину перебуває більша частина областей
    фото: tvoemisto

    Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список

    В Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей. Про це свідчать дані МОЗ.

    У «червоній» зоні зараз перебувають 17 регіонів:

    1. Київ,
    2. Херсонська,
    3. Одеська,
    4. Запорізька,
    5. Донецька,
    6. Дніпропетровська,
    7. Сумська,
    8. Миколаївська,
    9. Рівненська,
    10. Житомирська,
    11. Івано-Франківська,
    12. Київська,
    13. Луганська,
    14. Хмельницька,
    15. Чернігівська,
    16. Львівська.,
    17. Волинська.

    (для збільшення натисніть на графіку)

    У «помаранчевій» зоні перебувають шість регіонів:

    1. Вінницька,
    2. Полтавська,
    3. Харківська,
    4. Черкаська,
    5. Чернівецька.
    6. Закарпатська,

    У «жовтій» зоні лишилося дві області:

    1. Кіровоградська,
    2. Тернопільська.

    «Зелених» зон в Україні зараз немає.

    Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.

    Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Україна карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Карантин в Україні: список «жовтих» областей скоротився до двох