Ілон Маск став королем

Засновник і глава американського виробника електромобілів Tesla офіційно став королем своєї компанії

Голова американського виробника електромобілів Tesla Inc. змінив офіційну назву своєї посади на Technoking («технокороль» або «король технологій»). Про це йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на сайті Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC).

При цьому у повідомленні уточнюється, що Маск збереже посаду головного виконавчого директора.

Крім того, посада фінансового директора Tesla Зака Кіркгорна тепер офіційно називатиметься Master of Coin («майстер над монетою») за аналогією з вигаданим титулом у книгах Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум'я» та серіалі «Гра престолів».

Зміни набувають чинності 15 березня.

В окремому повідомленні Tesla йдеться, що компанія призначила президента автомобільного підрозділу Джерома Гільєна на посаду президента підрозділу Tesla Heavy Trucking.

Акції Tesla під час попередніх торгів у понеділок додають у ціні 0,2%. З початку року вони подешевшали на 1,7%.

У 2018 році Маск уклав угоду з SEC, за умовами якого на три роки вийшов зі складу ради директорів Tesla, який очолював. Крім того, він зобов'язався заплатити штраф в 20 мільйонів доларів, проте зберіг при цьому пост гендиректора. Приводом для покарання стала серія публікацій Маска в Twitter, яку SEC порахувала введенням акціонерів в оману.

До того ж Tesla може випустити смартфон, який вміє заробляти гроші. Пристрій буде підтримувати «добування» (майнінг) криптовалюти Marscoin. Також девайс зможе підключатися до супутникового інтернету Starlink. Створенням останнього також займається Маск.

Минулого тижня Ілон Маск за день збагатився на $25 мільярдів.



