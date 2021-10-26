Вперше автомобільну компанію оцінили у трильйон доларів

Ринкова капіталізація Tesla перетнула позначку у трильйон доларів

У понеділок компанія Tesla приєдналася до неофіційного клубу компаній з ринковою вартістю понад трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів.

Виробник найбільш продаваного електромобіля в усьому світі – седана Model 3, зараз є другою найшвидшою за ростом компанією, яка досягла цієї позначки – минуло трохи більш як 11 років з моменту її публічного дебюту у червні 2010 року.

Кращий результат вдалося показати лише компанії Facebook. Однак її ринкова капіталізація зараз нижча за трильйон доларів.

Іншими американськими компаніями з капіталізацією у трильйон доларів є Apple, Microsoft, Alphabet (материнська компанія Google) та Amazon.

У понеділок, після оголошення квартальних звітів, акції Tesla підскочили на 13%, що стало найбільшим стрибком протягом одного дня з 9 березня 2021 року. Торги закрилися на рекордно високому рівні у $1024,86 за акцію, що підняло ринкову капіталізацію вище трильйона.

Статки засновника і керівника компанії Ілона Маска також різко зросли. За даними Bloomberg, Маск зараз є найбагатшою людиною у світі зі статком близько $252 млрд.

Маск також є найбільшим акціонером Tesla з майже 17% акцій.

Джерело: 24 канал