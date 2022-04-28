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    Події в Україні

    Маріуполь: заступник мера повідомив скільки рашисти вбили містян

    Маріуполь: заступник мера повідомив скільки рашисти вбили містян
    фото з відкритих джерел

    Окупанти повністю зруйнували у Маріуполі 900 багатоповерхових будинків

    Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України окупанти вбили понад 21 тис. маріупольців. Про це заявив заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов в ефірі телемарафону «Говорить Україна».

    Заступник мера нагадав, що офіційна статистика загиблих – 5 400 людей, але це пояснюється тим, що на встановлення факту смерті, щоб підтвердити це документально, потрібно 40-50 днів.

    «Крайні офіційні цифри, які були, це 5 400 осіб. Але кількість убитих у Маріуполі, на жаль, перевищила 21 тис. Це було підтверджено міжнародними дослідниками, журналістами. Знайдено 3 братські могили, поховання у Мангуші, у Старому Криму та у Виноградному, в кожній з яких – три тис., одна тис., п’ять тис. загиблих громадян. Тобто навіть ці мінімальні свідоцтва, підтверджені, задокументовані через братські могили, говорять про те, що кількість убитих лише в Маріуполі перевищує 21 тис.», – розповів Орлов.

    Також він повідомив, що окупанти повністю зруйнували у Маріуполі 900 багатоповерхових будинків.

    «Ми накопичуємо базу руйнувань міського майна, комунального, житлового сектору, нежитлового сектора. Наша мінімальна оцінка – пошкоджено 90%, а не підлягає відновленню, і тільки нове будівництво та демонтаж зруйнованого – це 40-45%. Повністю зруйновано 900 багатоповерхових будинків, 21 тис. приватних будинків. Зруйновано більшу частину шкіл, дитячих садків, сім шпиталів з дев'яти і так далі. І жахливі кадри Драматичного театру, наших медичних закладів облетіли весь світ», – зазначив заступник міського голови.

    За його словами, на відновлення міста знадобиться щонайменше $12,5 млрд.

    «Я думаю, що про цифри говорити дуже передчасно, але навіть без врахування приватних будинків, квартир, мінімальна цифра – це $12,5 млрд дол. Це тільки прямі збитки від житлового та нежитлового сектора, це не стосується пошкоджень приватного майна та квартир. Я думаю, ця цифра буде в кілька разів більша. Але ми її обов'язково пред'явимо окупанту, через репарації відновимо все, і також будемо звертатися до наших міжнародних партнерів для формування інфраструктурного фонду, задл якнайшвидшого відновлення Маріуполя. Віримо у деокупацію, зокрема у військову, яка стане можливою найближчими місяцями після постачання нашими союзниками важкої зброї», – резюмував Орлов.

    Нагадаємо, сьогодні рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: заступник мера повідомив скільки рашисти вбили містян