ПАРЄ одноголосно проголосувала за трибунал проти Путіна

Документ підтримали 115 депутатів ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи 28 квітня ухвалила резолюцію з пропозицією невідкладного створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Документ підтримали 115 депутатів ПАРЄ. Про це повідомив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Проголосовано резолюцію «Агресія РФ проти України: забезпечення відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права».

- Асамблея шокована жахливими злочинами та звірствами, скоєними Росією в Україні;

- Закликає терміново організувати міжнародний кримінальний суд, перед яким мають постати як ті, хто безпосередньо вчиняв злочини – так і політичне та військове керівництво Росії;

- звертається до Генасамблеї ООН про те, щоб поставити питання про обмеження на використання права вето постійними членами Ради безпеки ООН;

-вважає за необхідне використовувати заморожені активи російських громадян на виплату компенсацій жертвам злочинів в Україні. Це була виправлення, першим автором якої мав честь бути я.

Як раніше повідомлялося, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Наслідки агресії РФ, що триває проти України: ролі та відповідальність Ради Європи». Також повідомлялося, Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН.