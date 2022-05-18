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    У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО

    У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання по НЛО - У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО
    У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання по НЛО
    фото з відкритих джерел

    Останній раз конгресмени проводив публічні слухання на цю тему 50 років тому

    Невідомі літаючі об'єкти (НЛО) являють собою потенційну загрозу національній безпеці і мають розслідуватися. Такого висновку дійшли члени Палати Представників Конгресу США.

    Останній раз конгресмени проводив публічні слухання на цю тему 50 років тому.

    У 70-х США закрили проєкт «Синя книга», який намагався розбиратися в подібних випадках і каталогізував їх.

    На слуханнях обговорювалася доповідь, складена на основі рапортів військових льотчиків США, яка була опублікована майже рік тому. У ньому наводяться відомості про понад 140 випадків невпізнаних повітряних явищ, що фіксувалися з 2004 року.

    За останні 20 років в небі було зареєстровано зростаюча кількість НЛО, заявив представник Пентагону на слуханнях в Конгресі.

    «З початку 2000-х років ми стали свідками збільшення числа несанкціонованих і/або невпізнаних літаків або об'єктів в контрольованих військовими тренувальних зонах, а також в іншому спеціально позначеному повітряному просторі»,– заявив заступник директора розвідки військово-морських сил Скотт Брей.

    Сьогодні парламент більше турбує, що НЛО – це не інопланетні цивілізації, а Китай або Росія, що використовують нові технології в космосі і повітряному просторі США.

    Демократ Андре Карсон, голова комісії заявив, що потрібно зняти з теми НЛО «клеймо», яке довгий час заважало якісному аналізу розвідувальних даних.

    Теги: США Китай технології НЛО
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    У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО