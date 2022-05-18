У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО

У Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання по НЛО

Останній раз конгресмени проводив публічні слухання на цю тему 50 років тому

Невідомі літаючі об'єкти (НЛО) являють собою потенційну загрозу національній безпеці і мають розслідуватися. Такого висновку дійшли члени Палати Представників Конгресу США.

Останній раз конгресмени проводив публічні слухання на цю тему 50 років тому.

У 70-х США закрили проєкт «Синя книга», який намагався розбиратися в подібних випадках і каталогізував їх.

На слуханнях обговорювалася доповідь, складена на основі рапортів військових льотчиків США, яка була опублікована майже рік тому. У ньому наводяться відомості про понад 140 випадків невпізнаних повітряних явищ, що фіксувалися з 2004 року.

За останні 20 років в небі було зареєстровано зростаюча кількість НЛО, заявив представник Пентагону на слуханнях в Конгресі.

«З початку 2000-х років ми стали свідками збільшення числа несанкціонованих і/або невпізнаних літаків або об'єктів в контрольованих військовими тренувальних зонах, а також в іншому спеціально позначеному повітряному просторі»,– заявив заступник директора розвідки військово-морських сил Скотт Брей.

Сьогодні парламент більше турбує, що НЛО – це не інопланетні цивілізації, а Китай або Росія, що використовують нові технології в космосі і повітряному просторі США.

Демократ Андре Карсон, голова комісії заявив, що потрібно зняти з теми НЛО «клеймо», яке довгий час заважало якісному аналізу розвідувальних даних.