Масова загибель птахів в Асканії Новій. Поліція відкрила вже три провадження

Поліція продовжує з’ясовувати, від чого гинуть червонокнижні птахи в Асканії Новій

На території біосферного заповідника «Асканія Нова» було виявлено ще 12 мертвих птахів, які внесені до Червоної книги України. Про начальнику відділення поліції №3 (смт Чаплинка) повідомив керівник науково-дослідної установи.

Серед загиблих птахів – 9 сірих журавлів та 3 птахи огарь червоний, інформує пресслужба поліції Херсонської області.

Наразі кілька екземплярів птахів готуються для відправки на дослідження. Основною версією слідства є те, що птахи скуштували зерно, яке місцеві фермери протруїли проти польових гризунів.

Нині в дослідному інституті в м. Харків ще тривають необхідні експертизи мертвих птахів для встановлення причин їх загибелі.

Наразі розслідується два кримінальних провадження, відкритих за фактами виявлення мертвих птахів на території біосферного заповідника «Асканія Нова». За даним фактом слідчими відкрите ще одне кримінальне провадження за ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель». Всі провадження перебувають на контролі керівництва обласної поліції.

Як повідомлялося, із 24 лютого на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» загинуло майже 400 перелітних птахів.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.

У березні експертиза встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у «Асканії-Нова».

Поліція почала патрулювати заповідник «Асканія Нова» через масову загибель птахів. Інспектори контролюватимуть рух транспорту, задіяного для земельних робіт, і в разі сумнівів у безпечності матеріалів, що вноситимуться на полях, на місце буде терміново виїжджати слідчо-оперативна група та викликатимуться спеціалісти Держпродспоживслужби та екологічної сфери діяльності.

Фермерам, які працюють поблизу Асканії Нової, можуть заборонити використання хімікатів.