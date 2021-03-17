У заповіднику «Асканія-Нова» знову гинуть червонокнижні птахи

У заповіднику «Асканія-Нова» від початку року фіксують масову загибель птахів

У заповіднику на Херсонщині отруїлися ще 18 журавлів і 20 огарів

У Херсонській області продовжують гинути сірі журавлі та огарі через отруєне зерно.

Про це повідомив директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко у коментарі «Укрінформу».

«Наші люди (сільгоспвиробники – ред.) наскільки глибоко непорядні… Вчора (загинули, – ред.) 18 сірих журавлів і 20 огарів. У всіх ті самі ознаки отруєння препаратом групи бродіфакум. У рамках кримінального провадження були проведені слідчі дії, взяті проби», – повідомив він.

Гавриленко зазначив, мертвих птахів виявили безпосередньо на полях.

Він заявив, що сьогодні, 17 березня, він бачив близько 20 журавлів, що ледь-ледь підлітають, троє птахів повільно побрели від людей у болото – вони є «кандидатами на вимирання».

Гавриленко зауважив, що справжня біда буде, коли незабаром через цю територію пролітатимуть тисячі птахів.

Він наголосив, що роз’яснювальна робота серед аграріїв не допомагає. Гавриленко сподівається, що зараз держава перейде до більш жорстких методів вирішення проблеми, і що ці рішення стосуватимуться не лише Херсонщини, оскільки, вкотре підкреслив директор заповідника, це проблема всієї України.

Директор заповідника сподівається на рішення, що приймуть на засіданні регіональної комісії з питань, яка має відбутися сьогодні, 17 березня, також працює робоча група, створена в ОДА для розгляду питань, пов’язаних з масовою загибеллю (знищенням) сірих журавлів.

Він вважає, що недобросовісні аграрії просто перечекали хвилю перевірок і знову повернулися до тих же методів боротьби з гризунами, від яких він застерігав. Гавриленко просить: протруєне зерно не треба кидати на поле, а слід засипати у нірки і затоптувати, щоб ослаблена полівка не вибралася на поверхню.

Також, директор заповідника повідомив, що до нього звертаються і міжнародні організації, пропонують свою підтримку, допомогу і захист.

«Я пояснюю, що ми зараз працюємо на державному рівні – є реакція державних структур. Ми очікуємо, що спільними зусиллями спробуємо зламати цей стереотип, що склався у нашому суспільстві в частині того «що хочу, те й роблю на землі», і що немає відповідальності», – додав він.

Раніше у березні експертиза встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у «Асканії-Нова».

Як повідомлялося, із 24 лютого на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» загинуло 369 перелітних птахів. Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів.

Раніше повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі. Отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.