Поліція патрулюватиме заповідник «Асканія Нова» через масову загибель птахів

Правоохоронці розслідують два кримінальних провадження за фактами виявлення мертвих птахів на території біосферного заповідника

Правоохоронці посилили заходи щодо запобігання загибелі птахів у заповіднику «Асканія Нова» на Херсонщині. Екіпаж групи реагування здійснюватиме об’їзд земель, прилеглих до меж заповідника.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

Як повідомляється, інспектори контролюватимуть рух транспорту, задіяного для земельних робіт, і в разі сумнівів у безпечності матеріалів, що вноситимуться на полях, на місце буде терміново виїжджати слідчо-оперативна група та викликатимуться спеціалісти Держпродспоживслужби та екологічної сфери діяльності.

У поліції зазначають, що на сьогодні відділенням поліції №3, яке обслуговує територію колишнього Чаплинського району, розслідується два кримінальних провадження, відкритих за фактами виявлення мертвих птахів на території біосферного заповідника «Асканія Нова».

Так, перший випадок стався на початку січня цього року. Останнє повідомлення надійшло до поліції два дні тому про загибель п’яти сірих журавлів. Загалом від керівництва заповідника в поліцію надійшло вісім звернень про виявлення мертвими птахів різних видів, серед яких 406 особин, занесених в Червону книгу України.

Наразі в спеціалізованому інституті в Харкові тривають дослідження щодо встановлення причини смерті птахів. Основною версією є те, що вони загинули після вживання зерна з домішками отрути від гризунів. Протруєне зерно, можливо, використовується місцевими сільгоспвиробниками для збереження озимих від польових мишей, зазначають у поліції.

Начальник місцевого відділення поліції Сергій Ященко заявив, що розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель», перебуває на контролі керівництва обласної поліції. У рамках досудового розслідування поліцейськими у співпраці з представниками Держпродспоживслужби та екологічної інспекції вже були перевірені ряд фермерських господарств, землі яких прилягають до меж заповідника.

Були взяті проби ґрунту та виявленого на ньому зерна для проведення експертиз на кількісний вміст отрутохімікатів. Наразі дослідження ще тривають.

Напередодні повідомлялося, що у заповіднику «Асканія Нова» продовжують гинути сірі журавлі та огарі через отруєне зерно.

Раніше у березні експертиза встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у «Асканії-Нова».

Як повідомлялося, із 24 лютого на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» загинуло 369 перелітних птахів. Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів.

Раніше повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі. Отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.