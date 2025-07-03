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Співпраця з Swift Beat. Зеленський розкрив плани по виробництву дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Співпраця з Swift Beat. Зеленський розкрив плани по виробництву дронів
Зеленський акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський анонсував масштабування виробництва дронів-перехоплювачів завдяки співпраці зі Swift Beat

Україна планує значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, здатних збивати велику кількість «шахедів», завдяки підписанню меморандуму про копродукцію між Міністерством оборони України та американською компанією Swift Beat, LLC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заявиву президента України Володимира Зеленського.

Перед підписанням меморандуму глава держави провів зустріч із CEO Swift Beat, LLC Еріком Шмідтом, де обговорили збільшення виробництва сучасних дронів для України. Володимир Зеленський розкрив плани виробництва дронів в рамках співпраці.

«Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька кампаній. Зосереджуються на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, – це цей рік і наступний. Цей рік – сотні тисяч. І наступний рік – буде збільшення», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що основний компонент документа – це виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність в Україні. «Зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття «шахедів» у великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок – працювати в цьому напрямі», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський також акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat. Вона передбачає українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, візит у Данію розпочався з важливого кроку для захисту нашої країни.

Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей. Також планується розробка нових інноваційних рішень – це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

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Теги: Володимир Зеленський США дрон

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