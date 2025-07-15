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Україна може отримати американські ракети великої дальності – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна може отримати американські ракети великої дальності – Axios
Далекобійні ракети можуть завдати удари в глиб території Росії
фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп не озвучував, що Україна отримає далекобійні ракети, але джерела Axios стверджують, що це станеться

Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що такий підхід дозволить надати Україні значні обсяги озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та ракети. За його словами, частина країн НАТО планує передати техніку зі своїх наявних резервів, а згодом поповнити їх шляхом закупівлі у США.

Трамп не конкретизував, про які саме ракетні системи йдеться, однак, як повідомляє Axios з посиланням на два поінформовані джерела, йдеться саме про ракети великої дальності, які можуть бити вглиб території Російської Федерації.

У матеріалі також зазначається, що як у Вашингтоні, так і в Києві та європейських столицях очікують, що постачання нової зброї вплине на перебіг війни та змусить російське керівництво серйозно розглянути варіант припинення вогню.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – обговорили деталі співпраці між Європою та США заради підтримки нашої країни, передає «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський розповів, що Рютте поінформував про зустріч у Вашингтоні з Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. 

Також президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Теги: ракета НАТО Марк Рютте озброєння Дональд Трамп

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