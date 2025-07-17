Атака на Дніпро, вибухи у Росії: головне за ніч

У російському Воронежі пролунало мінімум чотири вибухи

Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами», у місті пролунало щонайменше десять вибухів, у Росії було гучно – деякі області атакували безпілотники, Держдепартамент США зробив нові заяви про озброєння, яке НАТО придбає для України та Трампа, який знову невдоволений Путіним. «Главком» зібрав головні події ночі проти 17 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Дніпрі

У ніч на 17 липня російська окупаційна армія атакує Дніпро «шахедами». Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває», – пише Лисак.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла пожежа.

Зазначається, що пожежа розгорілася після влучання в одному із районів міста.

Атака на Білгород

У ніч на 17 липня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

На відео, оприлюднених у мережі, зафіксовано серію гучних вибухів, після яких у небо піднялися густі клуби диму.

Вибухи у Воронежі

У ніч на 17 липня у російському Воронежі пролунало мінімум чотири вибухи. Очевидці кажуть, що місто атакували БпЛА.

Місцеві жителі розповіли, що в одному із районів Воронежа пролунало близько чотирьох вибухів. Зазначають, що від гучного звуку «хиталися шибки у віконних рамах». Також було видно спалахи у небі.

Губернатор Олександр Гусєв попросив жителів Воронежу залишатися у безпечних місцях, якщо почують прольот безпілотника, більше ніякої інформації він не повідомив.

Московську область атакували безпілотники

У ніч на 17 липня в Московській області пролунали вибухи. У регіоні фіксували невідомі безпілотники, що прямували в бік Москви.

Як відомо, звуки вибухів було чути біля сіл Литкине і Бакеєве у міському окрузі Солнєчногорськ. Також вибухи та яскраві спалахи зафіксували мешканці району Зеленограда. У селі Алабушево, за твердженням очевидців, виникли перебої з електропостачанням.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один дрон, який було знищено.

Держдеп не розкрив, які країни НАТО оплатять зброю для України

У Державному департаменті США не стали розкривати, які саме країни-члени НАТО погодилися профінансувати закупівлю американської зброї для України. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що це питання залишається у компетенції Альянсу.

«Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити», – зазначила Брюс.

Трамп невдоволений Путіним – Держдеп

Президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення політикою російського лідера Володимира Путіна у контексті війни проти України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє «Главком».

Їй поставили запитання щодо 50-денного терміну, який Росія отримала у зв’язку з можливістю введення вторинних мит. Журналісти поцікавилися, чи надходили від Москви сигнали про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Брюс відповіла, що оцінювати ситуацію найкраще з огляду на заяви самого Трампа.

«Я б сказала, що, мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа – вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною і чи задоволений діями Володимира Путіна. І, звичайно ж, ми чули від нього, що він незадоволений, я б так це охарактеризувала», – наголосила вона.