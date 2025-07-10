Як ЗСУ застосовують технології відеоігор на війні: подробиці від The Economist

Як розповів Михайло Федоров, гейміфікація суттєво впливає на характер бойових дій

Війна в Україні перетворилася на осередок військових інновацій. Зокрема, українські військові використовують «відеоігрові стимули», щоб підвищити ефективність ЗСУ у протистоянні окупантам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

«Система гарантує, що успішні оператори дронів отримують нові дрони раніше, ніж їхні менш ефективні колеги. Зараз цей процес модернізується за допомогою того, що Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, назвав «Amazon для військових» – схеми, яка дозволяє підрозділам купувати бойове спорядження за очки, зароблені за знищення російських транспортних засобів та інших цілей», – йдеться у матеріалі.

Пояснюється, що учасники набирають бали, зазвичай використовуються таблиці лідерів, індикатори прогресу, рівні та значки. У деяких випадках бали можуть перетворюватися на винагороди, що виходять за межі задоволення від «перемоги, визначеної грою».

Гейміфікація активно увійшла у війну дронів у серпні 2024 року, коли в межах урядового проєкту з постачання безпілотників «Армія дронів» запрацювала система «бонусів». Особливо успішно її реалізувала 414-та окрема бригада безпілотних систем, відома як «Птахи Мадяра». За офіційними даними, нині на рахунку цього підрозділу – 8% знищеної українськими силами російської бронетехніки.

Як розповів Михайло Федоров, гейміфікація суттєво впливає на характер бойових дій. Наприклад, нещодавно в «Армії дронів» збільшили кількість балів за знищення ворожого піхотинця з двох до шести, що стимулювало такі підрозділи, як «Птахи Мадяра», активніше ліквідовувати ворожу піхоту. За словами Федорова, це рішення фактично подвоїло втрати російської піхоти.

Нагадаємо, експерти Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review дійшли висновку, що виробництво українських дронів за рік зросло на 900%. Зазначається, що такий прорив став однією з головних відповідей країни на затяжну війну та зміни у тактиці бою, що формуються безпосередньо за запитами з фронту. Ще торік улітку українська промисловість виготовляла близько 20 тисяч дронів на місяць, а нині цей показник зріс до понад 200 тисяч.