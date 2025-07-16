Удар по Добропіллю: рятувальники розкрили подробиці та показали нові фото

Рятувальники ліквідували загоряння у п'ятиповерховому будинку

Увечері Росія вдарила по центру Добропілля. Щонайменше дві людини загинули і 27 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, пошкоджено 54 торговельні павільйони, 13 багатоквартирних будинків, вісім авто. Спалахнула пожежа в двоповерховому магазині площею 250 кв. м.

Рятувальники ліквідували загоряння у ньому та ще в одному п'ятиповерховому будинку.

Нагадаємо, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора».

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що є загиблі та багато постраждалих. Місцева лікарня не може прийняти всіх.