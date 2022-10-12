Масований удар окупантів по Нікополю: серед поранених є дитина (фото)

У Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач

Російські окупанти всю ніч гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Ворог сім разів накрив район вогнем із «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На мирний Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів.

«Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі», – розповів Резніченко.

У Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

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Як повідомлялося, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.

Також цієї ночі російські окупанти випустили по Запоріжжю і передмістю близько семи ракет С-300.