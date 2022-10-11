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Удар по Дніпропетровщині: що відомо на цей час

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Дніпропетровщині: що відомо на цей час
Внаслідок обстрілу є масштабні руйнування енергетичної інфраструктури
фото з соцмереж

Агресор атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури у Кам‘янському та Павлоградському районах

Російські загарбники випустили сьогодні по Дніпропетровщині вісім ракет. Половину з них перехопили і знищили сили ППО. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Агресор атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури у Кам‘янському та Павлоградському районах, є масштабні руйнування. Відповідні служби працюють над тим, аби ліквідувати наслідки обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Також вдень кілька разів поспіль окупаційні війська Російської Федерації завдали удари по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі. Били з важкої артилерії. Попередньо – без постраждалих, масштаби руйнувань з‘ясовуються.

В інших районах ворожих обстрілів не зафіксовано.

Крім того, сьогодні рятувальники Дніпропетровщини знищили на території нашої області чотири вибухонебезпечні предмети. На території Херсонщини – 12 боєприпасів.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: ракета рашисти Україна окупанти росія Дніпропетровщина війна

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