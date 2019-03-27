Масові обшуки у Криму: кількість затриманих зросла вже до 20 осіб



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ФСБ влаштувала акцію залякування в окупованому Криму

Затриманих кримських татар підозрюють в участі в Хизб-ут-Тахрир, - журналіст

В окупованому Криму під час масових обшуків у будинках кримських татар ФСБ РФ затримала вже щонайменше 20 осіб. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста, прес-служба ФСБ повідомляє, що затриманих кримських татар підозрюють в участі в Хизб-ут-Тахрир.

«Трьом із затриманих закидають частину 1 статті 205.5 КК РФ, тобто «Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації»: Різе Ізетову, Аліму Керимову і Фархаду Базарову (організація осередку Хізб ут-Тахрір). Решті - частину 2 тієї ж статті, тобто, участь», - повідомляє Наумлюк.

Крім того, коли співробітники ФСБ прийшли з обшуками, чотирьох кримськотатарських активістів не було вдома, а саме Едема Яячікова, Владлена Абдулкадирова, Османа Аріфмеметова і Ремзі Бекірова.

«У Бекірова обшук ще триває, в Аріфмеметова обшук провели за відсутності взагалі кого-небудь будинку. Місцеперебування всіх чотирьох невідомо, співробітники ФСБ шукають їх, обходячи кожен будинок у селищі», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар. ФСБ влаштувала справжню акцію залякування в окупованому Криму.

Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Також нагадаємо, що більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

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