Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар

ФСБ влаштувала справжню акцію залякування в окупованому Криму

Україна звернулася до Євросоюзу у зв’язку з обшуками у кримськотатарських активістів, які російська ФСБ проводить на окупованому півострові в середу.

Про це посол України в ЄС Микола Точицький повідомив у Twitter.

«У п'яту річницю ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини у Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, щонайменше 10 затриманих», – зазначив він.

On 5 anniversary of UNGA resolution on UA territ.integrity,Russian occupants committed biggest wave of human rights violations in Crimea:searches in 27 houses of Crimean Tatars;at least 10 people detained.We inform EU partners on RU appalling HR crackdown&demand resolute response pic.twitter.com/z0pvg6z2j5