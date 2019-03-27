Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар



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Російські силовики 27 березня проводять масові затримання кримських татар

ФСБ влаштувала справжню акцію залякування в окупованому Криму

Україна звернулася до Євросоюзу у зв’язку з обшуками у кримськотатарських активістів, які російська ФСБ проводить на окупованому півострові в середу.

Про це посол України в ЄС Микола Точицький повідомив у Twitter.

«У п'яту річницю ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини у Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, щонайменше 10 затриманих», – зазначив він.

On 5 anniversary of UNGA resolution on UA territ.integrity,Russian occupants committed biggest wave of human rights violations in Crimea:searches in 27 houses of Crimean Tatars;at least 10 people detained.We inform EU partners on RU appalling HR crackdown&demand resolute response pic.twitter.com/z0pvg6z2j5 — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 27 березня 2019 р.

«Ми інформуємо європейських партнерів про жахливий наступ на права людини та вимагаємо рішучої реакції», – додав дипломат.

За останніми даними окупанти затримали 16 кримських татар.

Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Також нагадаємо, що більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».