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    Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар

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    <span>Російські силовики 27 березня проводять масові затримання кримських татар&nbsp;</span> - Україна звернулась до ЄС через масові арешти кримських татар
    Російські силовики 27 березня проводять масові затримання кримських татар 

    ФСБ влаштувала справжню акцію залякування в окупованому Криму

    Україна звернулася до Євросоюзу у зв’язку з обшуками у кримськотатарських активістів, які російська ФСБ проводить на окупованому півострові в середу.

    Про це посол України в ЄС Микола Точицький повідомив у Twitter.

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    «У п'яту річницю ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини у Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, щонайменше 10 затриманих», – зазначив він.

    «Ми інформуємо європейських партнерів про жахливий наступ на права людини та вимагаємо рішучої реакції», – додав дипломат.

    За останніми даними окупанти затримали 16 кримських татар

    Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Також нагадаємо, що більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. 

    Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

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