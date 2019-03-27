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    Суспільство

    Яценюк зробив заяву у річницю рішення Генасамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України

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    Арсеній Яценюк подякував всім українським дипломатам - Яценюк зробив заяву у річницю рішення Генасамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України
    Арсеній Яценюк подякував всім українським дипломатам

    П'ять років тому світ підтримав Україну і не прийняв анексії Криму, - лідер партії «Народний фронт»

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що 27 березня є одним із ключових днів у нашій боротьбі проти російського агресора. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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    Як зазначив Яценюк, рівно п'ять років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України.

    «Сто держав-членів Організації підтвердили непорушність наших кордонів й визнали недійсним, так званий, кримський референдум», - наголосив лідер «Народного фронту».

    За словами Яценюка, цивілізований світ підтримав Україну і зробив потужний крок назустріч нашому новому уряду.

    «Росія отримала масштабну політичну відсіч: світ не прийняв анексії Криму», - заявив політик і додав, що «це була наша перша значна дипломатична перемога».

    Яценюк подякував всім українським дипломатам, причетним до цієї події.

    «Цей день назавжди залишиться днем світової солідарності з Україною», - написав Арсеній Яценюк.

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