Яценюк зробив заяву у річницю рішення Генасамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України



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Арсеній Яценюк подякував всім українським дипломатам

П'ять років тому світ підтримав Україну і не прийняв анексії Криму, - лідер партії «Народний фронт»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що 27 березня є одним із ключових днів у нашій боротьбі проти російського агресора. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Яценюк, рівно п'ять років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України.

«Сто держав-членів Організації підтвердили непорушність наших кордонів й визнали недійсним, так званий, кримський референдум», - наголосив лідер «Народного фронту».

За словами Яценюка, цивілізований світ підтримав Україну і зробив потужний крок назустріч нашому новому уряду.

«Росія отримала масштабну політичну відсіч: світ не прийняв анексії Криму», - заявив політик і додав, що «це була наша перша значна дипломатична перемога».

Яценюк подякував всім українським дипломатам, причетним до цієї події.

«Цей день назавжди залишиться днем світової солідарності з Україною», - написав Арсеній Яценюк.