Україна має терміново реагувати на погроми в Криму - Безсмертний



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Роман Безсмертний вважає, що Україна несе на собі певні зобов’язання щодо кримських татар

За словами Безсмертного, зараз фактично відбувається розправа над кримськими татарами

Україна має негайно звернутися до Ради безпеки ООН, ОБСЄ та поінформувати світову спільноту про масові обшуки та затримання кримських татар співробітниками ФСБ Росії. Про це заявив кандидат у президенти Роман Безсмертний, коментуючи сьогоднішні події в Криму.

За словами Безсмертного, зараз фактично відбувається розправа над кримськими татарами в Криму. «Україна негайно повинна звернутися до Ради безпеки ООН, до ОБСЄ. Цим подіям треба надати розголосу! Негайно потрібні заяви президента, уряду, парламенту! Ми не маємо права не реагувати на такі речі», - сказав він.

Безсмертний наполягає на тому, що українська влада повинна говорити про це з Радою Європи і Європарламентом. Крім того, проінформувати всі посольства і уряди країн про те, що відбувається в Криму.

«Якщо зараз світ пропустить це і проморгає, то Кремль набере такого розгону, що його не вдасться зупинити. За кримськими татарами підуть і інші. Агресивність, якщо її не зупиняти, буде зростати», - вважає політик.

За його словами, Україна несе на собі певні зобов’язання щодо кримських татар. Він застерігає, що ситуація «набирає дуже небезпечного характеру», бо завдання Кремля – «витіснити кримських татар з Криму, їх будуть залякувати і видавлювати».

«Для Росії на сьогодні в Криму основний опонент, основний противник і основна сила, яка утримує півострів біля берегів України – це кримські татари. Кремль поставив на те, щоб просто вибити їх із Криму. Це є складовою нелюдського плану винищення кримськотатарського народу», - зазначив політик.

При цьому Безсмертний акцентує на необхідності запровадження програми відселення на материкову Україну сімей кримських татар, які «не можуть жити в тому пеклі». Для цього треба вести переговори і отримати допомогу світового співтовариства, щоб облаштувати цих людей.

На його думку, в Конституції необхідно визнати кримський півострів національною кримськотатарською автономією. Також надати певного статусу Меджлісу, сформувати представницькі і виконавчі органи Криму на території континентальної України.

«Треба говорити про необхідність розширення санкцій щодо Росії, тому що мова йде про порушення прав людини. Вже очевидно, це порушення носить виключно етнічний характер і спрямований проти кримських татар. Це може трактуватися як злочин проти людяності», - наголосив Безсмертний.