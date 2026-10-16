«Я знаюся на хорошій землі». Трамп назвав Крим найціннішою частиною України

Американський президент пов'язав втрату півострова з рішеннями попередньої адміністрації США та заявив про особисту ворожнечу між Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та поклав відповідальність за втрату півострова на колишнього американського президента Барака Обаму. Водночас він заявив, що особисті відносини Володимира Зеленського та Володимира Путіна ускладнюють можливість досягнення мирної домовленості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Newsmax.

Під час розмови американський президент розкритикував українського лідера та висловив сумнів у його готовності до завершення війни.

За словами Трампа, Зеленський заявляє про бажання досягти мирного врегулювання, однак насправді, як вважає глава Білого дому, прагне продовжувати протистояння.

«Я не великий прихильник Зеленського. Вони зруйнували цю країну. Подивіться, насправді все почалося з Барака Хусейна Обами, коли вони змусили їх віддати Крим», – заявив Трамп.

Окрему увагу американський президент приділив значенню Кримського півострова. Він назвав його найціннішою частиною української території та пояснив свою оцінку власним досвідом у сфері нерухомості.

«Крим – це, безумовно, найцінніша частина України. Ви розумієте, про що я говорю. Так, Чорне море. З чотирьох боків оточений океаном. Найкрасивіша ділянка землі. Я забудовник. Я знаюся на хорошій землі», – сказав Трамп.

Водночас американський лідер пов'язав подальше погіршення ситуації з однією із зустрічей Зеленського та Путіна, яку він охарактеризував як невдалу. За словами Трампа, взаємна неприязнь між президентами України та Росії стала одним із чинників, які перешкоджають досягненню домовленостей.

«Як ви знаєте, Путін ненавидить Зеленського, а Зеленський ненавидить Путіна. І коли між людьми така ненависть, дуже важко про щось домовитися», – заявив президент США.

Під час інтерв'ю Трамп також згадав початок повномасштабного російського вторгнення та невдале просування російської бронетехніки в напрямку Києва.

Він припустив, що рішення російського командування спрямувати танки через розмоклі поля замість продовження руху дорогою вплинуло на перебіг початкового етапу наступу.

Американський президент наголосив на значних людських втратах обох сторін та заявив, що хотів би якнайшвидшого завершення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп уже робив подібні заяви щодо Криму. У серпні 2025 року американський президент порівняв півострів із Техасом та назвав його величезною ділянкою суші, яка виходить до океану. Водночас площа Криму становить приблизно 27 тис. кв. км, тоді як Техасу – понад 695 тис. кв. км.