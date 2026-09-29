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ЗСУ звільнили понад 10 км² території – DeepState

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ звільнили понад 10 км² території – DeepState
Водночас ситуація на фронті залишається динамічною
фото: Міністерство оборони України

Українські військові відновили контроль поблизу Калинового

Сили оборони України відновили контроль над територією площею 10,2 км² поблизу Калинового. Про це свідчить оновлення карти бойових дій проєкту DeepState, повідомляє «Главком».

Згідно з даними аналітиків, українські військові повернули контроль над окремою ділянкою поблизу Калинового. Загальна площа території, яку позначено як звільнену, становить 10,2 км².

Масштаби звільненої території під час контрнаступу ЗСУ
Масштаби звільненої території під час контрнаступу ЗСУ
фото: DeepState

Водночас ситуація на фронті залишається динамічною. За даними DeepState, російські війська також мають просування на окремих напрямках. Зокрема, противник просунувся поблизу Василівки та Шевченка.

Варто зазначити, що Сили оборони України завершили третій етап наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За його підсумками українські військові повернули контроль над 51 км² території та взяли в полон понад 250 російських військових. 

Під час третього етапу українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку. Також Сили оборони відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

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Теги: ЗСУ війна Україна окуповані території

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