Аварійне відключення у Києві: без світла залишилася частина правого берега

Енергетики звернулися до киян, у яких є світло, з проханням споживати електроенергію максимально ощадливо

У середу, 14 жовтня, у частині правобережних районів столиці сталося аварійне відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

За даними енергетиків, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

«Через аварію в мережі знеструмлено частину правого берега столиці. Стабілізаційні графіки в Києві не діють», – йдеться в повідомленні.

Фахівці зазначають, що аварійні бригади вже працюють на місці події, аби якнайшвидше локалізувати пошкодження та відновити електропостачання в домівках киян.

Енергетики також звернулися до жителів столиці, у яких є світло, з проханням споживати електроенергію максимально ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, вранці атака російської терористичної армії призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського районах столиці.

У ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.