ЗСУ уразили місце запуску російських дронів та пункт управління у Криму

Генштаб розкрив результати ударів ЗСУ по Криму та окупованих територіях

Під удари українських військових також потрапили склади боєприпасів і район зосередження особового складу підрозділу «Рубікон»

Протягом 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Серед уражених цілей – склади боєприпасів, місця зберігання безпілотників та об'єкти матеріально-технічного забезпечення противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російської армії в районі Донецька.

У Генштабі пояснили, що ураження таких об'єктів зменшує можливості російських військ здійснювати атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру безпілотниками різних модифікацій.

Крім того, Сили оборони завдали удару по пункту управління російського підрозділу поблизу населеного пункту Громово в тимчасово окупованому Криму.

На території Донецької області також уражено склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад безпілотників поблизу Свердлового.

Окремо українські військові атакували склади матеріально-технічних засобів російської армії. Зокрема, йдеться про об'єкти поблизу Бердянського на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

За інформацією Генштабу, ураження складів озброєння та матеріально-технічного забезпечення ускладнює постачання російських підрозділів і знижує їхні можливості вести бойові дії.

Також Сили оборони уразили район зосередження особового складу російського підрозділу «Рубікон» поблизу Кам'янки Запорізької області.

Водночас Генеральний штаб повідомив, що українські військові продовжують фіксувати випадки втрати зв'язку під час використання систем Starlink та StarShield на певних швидкостях. Попри ці труднощі, Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника. У Генштабі наголосили, що робота з ураження ключових військових цілей російської армії триває.