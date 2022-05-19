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    Події в Україні

    Командування «Азова» залишається на «Азовсталі»: заява «Калини»

    Святослав Паламар зробив термінову заяву, що командування азовців залишається на території заводу&nbsp;&laquo;Азовсталь&raquo; - Командування «Азова» залишається на «Азовсталі»: заява «Калини»
    Святослав Паламар зробив термінову заяву, що командування азовців залишається на території заводу «Азовсталь»
    фото: скріншот

    Заступник командира «Азова» Святослав Паламар спростував фейк про те, що він нібито здався у полон

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар (позивний «Калина») зробив заяву щодо місця перебування командування полку. Про це «Калина» заявив у відеозверненні.

    «Я і командування (полку «Азов» – ред.) перебуваємо на території заводу «Азовсталь», – запевнив Паламар.

    Він зазначив, що зараз триває певна операція, «деталі якої я не буду розголошувати».

    «Калина» завершив своє коротке відеозвернення подякою Україні та усьому світу за підтримку.

    Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, зранку російський медіа пропагандист Дмитро Стєшин у своїй колонці на сайті «Комсомольської правди» заявив, нібито Святослав Паламар «здався у полон».

    Цю інформацію Стєшин, за його словами, отримав від одного із рашистських окупантів. Пропагандист припустив, що «Калина» уже в СІЗО Таганрога чи Ростова-на-Дону.

    Додамо, що 16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

    Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

    З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

    Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

    Генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Командування «Азова» залишається на «Азовсталі»: заява «Калини»